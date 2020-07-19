Yükçü: Torunlarım benden daha da fanatik oldular !..

Yükçü, yıllardır Kocaelispor’u takip ettiğini hatırlatırken “Efsane kadrolarımızı özlüyoruz. Şampiyonluklarımızı özlüyoruz. Hele hele İzmit çocuklarıyla kazanılan zaferler aklımızdan çıkmıyor. Şimdiki halimize seviniyoruz ama, aslında yüreğimiz de sızlıyor. Biz böyle, adını bile bilmediğimiz gerçekte de 3.Lig olan 2.Lig’e çıkınca sevinecek adamlar mıydık, kahroluyorum” dedi.
EN BÜYÜK MİRAS: KOCAELİSPOR
Bu kentte yaşayanların torunlarına, torunlarının torunlarına bırakacakları en büyük mirasın Kocaelispor sevgisi olduğunu söyleyen Yükçü, torunları Umut Metin Yükçü ve Ulus Yükçü’yü de tam bir Körfezli gibi yetiştirmiş. Her iki minik de, Kocaelispor deyince gözleri ışıldıyor, heyecanlanıyor, başka hiç bir takımı tutmuyor ve formasını uyurken bile üzerinden çıkarmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.