Yükçü: Torunlarım benden daha da fanatik oldular !..

Yükçü, yıllardır Kocaelispor’u takip ettiğini hatırlatırken “Efsane kadrolarımızı özlüyoruz. Şampiyonluklarımızı özlüyoruz. Hele hele İzmit çocuklarıyla kazanılan zaferler aklımızdan çıkmıyor. Şimdiki halimize seviniyoruz ama, aslında yüreğimiz de sızlıyor. Biz böyle, adını bile bilmediğimiz gerçekte de 3.Lig olan 2.Lig’e çıkınca sevinecek adamlar mıydık, kahroluyorum” dedi.

EN BÜYÜK MİRAS: KOCAELİSPOR

Bu kentte yaşayanların torunlarına, torunlarının torunlarına bırakacakları en büyük mirasın Kocaelispor sevgisi olduğunu söyleyen Yükçü, torunları Umut Metin Yükçü ve Ulus Yükçü’yü de tam bir Körfezli gibi yetiştirmiş. Her iki minik de, Kocaelispor deyince gözleri ışıldıyor, heyecanlanıyor, başka hiç bir takımı tutmuyor ve formasını uyurken bile üzerinden çıkarmıyor.