O artık Hilal hoca !..

Milli takımın değişmez oyuncularından eski Kocaelili gol kraliçesi Hilal Başkol, İzmir’de antrenör oldu. Konuyla ilgili sevincini dile getiren şampiyonların rekortmen antrenörü Hasan Alemdaroğlu, “Kızım, sporcum öğrencim... Hilal daha çocuktu benim sporcum olduğunda. Ondaki kıvılcımı gördük ve içindeki cevheri ortaya çıkarttık. Takımımızın kaptanlığını yaptı, ardından A milli takımın en gözde oyuncularından biri oldu” derken, sözlerini şöyle tamamladı: Şu anda Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Konak Belediyespor'un Antrenörlüğünü yapıyor ve Milli sporcu olmanın karşılığını alarak da önceki gün öğretmenlik ataması gerçekleşti. Meslektaşım oldu. İstanbul'da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği görevini icra edecek. Eminim ki o da, nice Hilal Başkol'lar Türk sporuna kazandıracaktır. İyi ki öğretmenim, iyi ki antrenörüm dediğim bir an daha... Gururluyuz ve mutluyuz” dedi.