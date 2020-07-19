İşte örnek sporcu

Kentimizin önemli spor insanlarından hakem, beden eğitimi öğretmeni, sörfçü, voleybolcu Deya Şanlıtürk, tatilini sürdürdüğü Kefken Babalı’da sporsuz bir an bile geçirmiyor. Bol bol yüzen ve sürekli spor yapan Şanlıtürk, bununla yetinmedi, Kefken yollarında kay kay da yaparak örnek oldu. Şanlıtürk yeni sezona adeta patlamaya hazır bir bomba gibi geliyor.