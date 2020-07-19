Başiskele'de hareketli saatler

Kullar İlimtepe 1975 Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş ile İlimtepe’nin eski başkanı, Kullar Genel koordinatör Metin Özkan bir kez daha masaya oturdu ve kulübün adının Kullar 1975 olarak devam etmesini tartıştı. Toplantıda henüz kesir karar alınmamasına rağmen, kulübün adının Kullar 1975 olarak kalacağı ve gelecek sezon da bu şekilde mücadele edeceği öğrenildi.

ÇELİKYILMAZ DA VEDA ETTİ

Bu arada isim değişikliği ve yeni sezon planlamasındaki farklılıkların yanı sıra, alt yapı antrenörleri arasında da istifalar gözlendi. Abdullah Çelikyılmaz “3 yıldır görev yaptığım Kullarspor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Beraber olduğumuz yönetim kuruluna, antrenörlere, sporcularıma ve personelimize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kullarspor camiasına başarılar dilerim” dedi.

ALDIRMAZ DA İSTİFA ETTİ…

Yine alt yapı antrenörlerinden Yenal Aldırmaz da bir mesaj yayınlayarak görevi bıraktığını açıkladı. Aldırmaz “Geçtiğimiz sezon görev yaptığım Kullarspor Kulübü’ndeki antrenörlük görevimden cuma günü itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Kullarspor kulübüne başarılar dilerim” dedi.