Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Tem 2020 - 17:00- Spor G: 19 Tem 2020 - 13:40

Başiskele'de hareketli saatler

BAL’ın tescil edilmesi sonrasında yeniden yapılanan İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü, adında da değişiklik yaparak, İlimtepe ile olan bağını tamamen koparıyor
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kullar İlimtepe 1975 Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş ile İlimtepe’nin eski başkanı, Kullar Genel koordinatör Metin Özkan bir kez daha masaya oturdu ve kulübün adının Kullar 1975 olarak devam etmesini tartıştı. Toplantıda henüz kesir karar alınmamasına rağmen, kulübün adının Kullar 1975 olarak kalacağı ve gelecek sezon da bu şekilde mücadele edeceği öğrenildi.

ÇELİKYILMAZ DA VEDA ETTİ

Bu arada isim değişikliği ve yeni sezon planlamasındaki farklılıkların yanı sıra, alt yapı antrenörleri arasında da istifalar gözlendi. Abdullah Çelikyılmaz “3 yıldır görev yaptığım Kullarspor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Beraber olduğumuz yönetim kuruluna, antrenörlere, sporcularıma ve personelimize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kullarspor camiasına başarılar dilerim” dedi.

ALDIRMAZ DA İSTİFA ETTİ…

Yine alt yapı antrenörlerinden Yenal Aldırmaz da bir mesaj yayınlayarak görevi bıraktığını açıkladı. Aldırmaz “Geçtiğimiz sezon görev yaptığım Kullarspor Kulübü’ndeki antrenörlük görevimden cuma günü itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Kullarspor kulübüne başarılar dilerim” dedi.

19 Tem 2020 - 17:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Genç Sultan Sezin de İhsaniye A takımında mask
Genç Sultan Sezin de İhsaniye A takımında
Olgunlar Veteranlar 20 Ağustos’ta başlıyor mask
Olgunlar Veteranlar 20 Ağustos’ta başlıyor
Levent Kılıçarslan bırakıyor mask
Levent Kılıçarslan bırakıyor
Ercüment ve Volkan’da sorun yokmuş mask
Ercüment ve Volkan’da sorun yokmuş
Sefa çok mutlu mask
Sefa çok mutlu
Transferde indirim çıkmazı !.. mask
Transferde indirim çıkmazı !..
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti mask
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Ford Otosan üretime ara veriyor mask
Ford Otosan üretime ara veriyor
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak mask
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak
Yönetim odasında kendini iple astı! mask
Yönetim odasında kendini iple astı!

GALERİ

Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler! mask
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL