Kaptan Mustafa Ege eğitimde de çok başarılı

Bir bankanın İzmit Şubesi’nde çalışan Rukiye Hanım ile İzmit Sanayi Sitesi’nde esnaf olan mühendis Mustafa Bey’in oğlu olan Mustafa Ege, kaptanlığını yaptığı Kocaelispor U-14 takımında attığı ve attırdığı gollerle adından oldukça söz ettiriyor. Ege, hocaları Emre Denizli ve Osman Kaba’ya teşekkür ederken, hedefinin Kocaelispor’da merdivenleri tek tek çıkarak A takımda forma giymek olduğunu belirtti.
İKİSİNİ DE YAPABİLİRİM
Başarılı sporcu eğitimin de kendisi için çok önemli olduğunu belirtti ve “İkisini de yapabilirim, kendime güveniyorum. Bu konuda en büyük destekçilerim annem ve babam. Onların bana olan güvenlerini boş çıkarmamak için elimden geleni yapacağım” ifadelerine yer verdi. n Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.