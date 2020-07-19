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19 Tem 2020 - 13:38- Spor G: 19 Tem 2020 - 13:39

Transferde indirim çıkmazı !..

Kocaelispor’da Kulübü’nde 3.Lig şampiyonluğunun en önemli mimarlarından olan futbolcu ailesi, sezon içinde ciddi mağduriyetler yaşadı.
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Kocaelispor’da Kulübü’nde 3.Lig şampiyonluğunun en önemli mimarlarından olan futbolcu ailesi, sezon içinde ciddi mağduriyetler yaşadı. Aylarca para yüzü göremeyen Yeşil Siyahlılardan, yeni sezon için de yüzde 30 indirim talebinde bulunuluyor. Şampiyonluk primi ve çok sayıda maç başı alacağı bulunan futbolcular indirim konusuna sıcak bakmıyor.

HASSAS BİR KONU

Sezon içinde alacakları konusunda sorunlar yaşatılan futbolcular, ortak bir dille hareket ediyor ve “Gelecekler ciddi rakamlar verilecek, biz sezon içinde mağdur olacağız, üzerine de bizden indirim istenecek. Dahası biz takımı şampiyon yaptık” diyor ve konu hakkındaki hassasiyetlerini dile getiriyor. İç transfer yaprak dökümünün devam edeceği tahmin ediliyor.

19 Tem 2020 - 13:38 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Selahattin büyük - Çünki alacağınız futbolcuların fiyatı eldeki futbolcuların fiyatından yüksek olacak, lütfen elimizdekilerin değerini bilelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 15:30
01

Selahattin büyük - Sayın başkan, yazılı basından takip ettiğimiz kadar, covid 19 salgını sebebiyle gelirlerin doğal olarak düştüğü bir gerçek, ancak bunun suçlusu futbolcularmış gibi davranılmamalıdır, bu gönüllülük meselesi olmalı, sizler öneriyi getirirsiniz uygun gören gereğini yapar, görmeyenede saygı duymanız lazım, kocaelisporu bu futbolcular şampiyon yaptı, şimdi indşrip yapmıyorsunuz diye bu çocukları dışlarsabız kocaelispora güven kalmaz, transfer edecek futbolcu bulamazsınız, kocaelispor adı ne kadar popüler olsadayönetimin tavrı futbolcu için öncelikli olacak ve değer bilmez futbolcusunu ezen bir zihniyet düşünceai hakim olacak kocaelispora şstediğiniz futbolcuyu getiremşyeceksiniz, kaptan burak süleymana karşı takınılan tavır yanlışdır, kaliteli futbolcu öncelikle elde tutulmalıdır, yönetim sorunları çözmek için vardır, yok etmek kolay aslolan yaşatmaktır ilkesinden hareketle sayın başkan yönetim bir kez daha bir araya gelip, eldeki kadroyu öncelikle korumak üzerine kaliteli takviyelerle hedefini tff 1. Lig olarak koymalıdır, transferden sorumlu başkan yardımcısı bir açıklama yapmış, iç transferde duygusal davranamayız diyor, bu çok yanlış, kocaelisporuşampiyon yapan kadroyu karumalısınız, yeni transferler e nekadar para vermeyi düşünüyorsunuz, bakınız kimi transfer ederseniz edin, takım içşnde memnunşyetsizlik olursa sevgisizlik olursa duygusal bağ oluşmazsa başarı hayalden öteye geçmez, hayal kırıklığına dönüşür, önce sevecen olacaksınız baba olacaksınız, onları kucaklayacaksınız, o çocukların hepsi genç, lütfen sayın başkan izmitli çocuklara mutlaka, ama mutlaka öncelik tanıyınız, unutulmamalıdırki Kocaelispor onların omuzlarında yükselecekdir, sayın hüseyin üzülmez sizi tüm taraftar seviyor destekliyorbu sevgiyi katletmeyiniz, hatır gönülle intimasla kadro yaparsabız, sizde biliyorsubuzki yarın kötü aonuçlar alındığında yada transfer taksitleri ödenemediğinde takımın performansı düşer ve siz bugün alkışlanırken yarın yuhalanırsınız kocaeli caddelerinde yürüyenez hale

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 15:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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