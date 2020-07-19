Transferde indirim çıkmazı !..

Kocaelispor’da Kulübü’nde 3.Lig şampiyonluğunun en önemli mimarlarından olan futbolcu ailesi, sezon içinde ciddi mağduriyetler yaşadı. Aylarca para yüzü göremeyen Yeşil Siyahlılardan, yeni sezon için de yüzde 30 indirim talebinde bulunuluyor. Şampiyonluk primi ve çok sayıda maç başı alacağı bulunan futbolcular indirim konusuna sıcak bakmıyor.

HASSAS BİR KONU

Sezon içinde alacakları konusunda sorunlar yaşatılan futbolcular, ortak bir dille hareket ediyor ve “Gelecekler ciddi rakamlar verilecek, biz sezon içinde mağdur olacağız, üzerine de bizden indirim istenecek. Dahası biz takımı şampiyon yaptık” diyor ve konu hakkındaki hassasiyetlerini dile getiriyor. İç transfer yaprak dökümünün devam edeceği tahmin ediliyor.