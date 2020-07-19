Ercüment ve Volkan’da sorun yokmuş

Kocaelispor’da iç transfer görüşmelerine bugünden itibaren devam edilecek. An itibari ile 11 futbolcu ile yollar ayrıldı. Burak Süleyman krizi ise sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yıldız futbolcu ile ilgili görüşme yapabileceği ifade ediliyor. Takımın deneyimli kalecisi Ercüment Kafkasyalı ve 8 yıldır Yeşil Siyahlı takımın kalesini koruyan 23 yaşındaki file bekçisi Volkan Mert Korkmaz ile ilgili olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Volkan’ın opsiyon hakkının kullanıldığı, Ercüment’e de “Seninle devam edilecek” şeklinde bir geri dönüş yapıldığı öğrenildi.