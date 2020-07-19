Sefa çok mutlu

Kocaelispor’da 9 yıl başarı ile emek ile cefa ile mücadele eden ancak bir türlü sefa süremeyen 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Sefa Narin, Engin Korukır’ın kendisi ile konuşması ile mutlu olduğunu belirtti. Önümüzdeki sezon Serik’te forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Sefa “Hakkımızda hayırlısı olsun. Transfer gerçekleşirse Serik Belediyespor için elimden geleni yapacağım” dedi. Sefa’yı Gölcükspor da yakından takip ediyor.