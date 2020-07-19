Olgunlar Veteranlar 20 Ağustos’ta başlıyor

Bu üçüncüsünün organize edileceği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası, herhangi bir aksilik olmazsa 20 Ağustos’ta düzenlenecek. Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki turnuva 30 yaş üstü ve 40 yaş üstü olmak üzere iki ayrı kategoride organize edilecek. Birbirinden kuvvetli takımların kıyasıya rekabet edeceği turnuvanın kazananına büyük ödül takdim edilecek. Tuncay Budakin’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası için kayıtlar devam ediyor. Bilgi için 05325661004 numaralı telefon aranabilir.