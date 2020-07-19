Levent Kılıçarslan bırakıyor

Kocaelispor’da geçmiş dönemlerde forma giyen futbolcuların kurduğu Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği Ağustos ayında genel kurul yapacak. Genel kurulun 20 Ağustos 2020 Perşembe günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 27 Ağustos 2020 Perşembe günü olma ihtimali var. Kesin tarih daha sonra bildirilecek. Dernek başkanı Levent Kılıçarslan’ın genel kurulda aday olmayacağı öğrenildi.