Genç Sultan Sezin de İhsaniye A takımında

İhsaniyeli Sultanlar gücüne güç katıyor. 2.Lig’de yer alan takımın voleybol alt yapısından yetişen sporcu Sezin Balaban, yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. 2005 doğumlu libero mevkiinde oynayan Sezin, önümüzdeki sezonlarda alt yapımızdan yetişen yetenekli sporculara da örnek teşkil edecek. Yönetim kurulu “Çocuklarımızın, yeni sezonlarda sırasıyla A takım kadrosunda görmek, deneyim kazandırmak, takımımızı temsil etmelerini sağlamak istiyoruz. Sporcumuza sakatlıksız başarılı bir sezon diliyoruz” dedi.