Kadın Platformu’ndan Onay’a destek

Karamürsel’de fotoğrafçılık yapan Başak Onay (27), 29 ve 18 yaşındaki iki erkek modelin birlikte fotoğrafını çekmesi üzerine Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özalay, paylaşımında, “LGBTİ çekimlerini sözde sosyal sorumluluk projesi adı altında adeta zehir gibi hanelerimize, caddelerimize, sokaklarımıza ve hatta tüm kente akıtmaktadır. Halkımız nazarında mutlaka gerekli cevabı alacaktır” ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM”

Saadetli İlçe Başkanı’nın paylaşımı sonrası ölüm tehditleri aldığını belirten Başak Onay, polis eşliğinde evden çıkmaya başlarken, fotoğrafta bulunan gençler de tehditler aldı. Onay sosyal medya hesabı üzerinden, “Başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu, Mehmet Özalay’dır. Karamürsel küçük bir yer ve genel olarak insanlarda bir linç potansiyeli var. Dükkanımın yağmalanması için topluluklar oluşturuluyor, ölümle tehdit ediliyorum ve fotoğraflarını çektiğim arkadaşları da ölümle tehdit ediyorlar” dedi. Ayrıca Onay’ın suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

PLATFORM: YANINDAYIZ

Onay hakkında Kocaeli Kadın Platformu destek açıklaması yaptı. Platform açıklamasında, “Özalay’ın ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik nefret söylemi ile örgütlemeyi amaçladığı linç kampanyası sonucunda yerel basında yer bulan haberlerle sanatçı, modellik yapan kişiler ve LGBTİ kişiler işyerlerine, mesleklerine, eserlerine hatta yaşamlarına, varoluşlarına yönelen birçok tehdide maruz kalmışlardır. Şiddetsiz, sömürüsüz, eşit, özgür, adil bir dünya kurma mücadelemize, bu dünya idealimizi besleyen sanata ve varoluşumuzun renklerine yönelen bu saldırılar karşısında susmayacağız. Kocaeli Kadın Platformu olarak ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılan arkadaşlarımızın yanındayız. Başta Özalay olmak üzere tüm sorumluların şiddet üreten; ayrımcı, homofobik söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağız.