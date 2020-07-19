5 kişilik aileyi çamaşır makinesi korudu!

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, içerisinde 2 çocuk ve 3 yetişkinin bulunduğu eve isabet etti. Evin duvarını delerek çamaşır makinesine isabet eden kayanın çıkarttığı şiddetli sesle uyanan aile şaşkına döndü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, şiddetle uyanan ev sahipleri deprem olduğunu düşündüklerini, yuvarlanan kayayı sonradan fark ettiklerini belirttiler.
"ÇAMAŞIR MAKİNESİNE VURMASA ÇOCUKLARIN ODASINA GİRECEKTİ"
Ev sahibi 56 yaşındaki İnci Engin, sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi. Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, “Kalktık hep beraber bakınca taşı görmedik. Araba vurdu zannettik ve kayayı görmedik. Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah'a şükür olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu” dedi. Öte yandan, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.