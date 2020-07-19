Bu izinleri verdiyseniz telefonunuz takip ediliyor olabilir!

Akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlar son zamanlarda basında çıkan kötü haberlerden payını aldı. Akıllı telefonların, çağrıları izleyebildiklerini ve hatta yüz yüze görüşmelerinizi kaydettikleri iddia edildi. En yakın arkadaşınızla dün gece televizyonda izledikleriniz hakkında sohbet ederken ya da akşam yemeği için ne pişireceğinizi tartışırken neden dinlenmek isteyesiniz ki? Buradaki ana düşünce; internet aramalarınız veya ziyaret ettiğiniz web siteleri hakkında bilgilerin ve konuşmalarınızdan toplanan anahtar kelimelerin de reklamverenlere aktarılabileceği yönünde.

ABD'DEKİ ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKARDI

ABD'deki uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, bazı Android akıllı telefon uygulamalarının kullanıcılardan bilgi topladığını gösterdi. Ancak yüklenen uygulamalar kullanıcıların görüşmelerine kulak misafiri olmak için cihazların mikrofonuna erişmek yerine, telefonun ekranında görünenler hakkında bilgi toplamakla daha çok ilgilendi.

Çalışmadaki bazı uygulamalar, kullanıcının telefonundan fotoğraf topladı veya ekran etkinliğinin video kliplerini kaydetmek için telefonun kamerasını kullandı. Bu, telefon kullanıcısının çevrimiçi olarak ne aldığını veya aradığını öğrenmek için toplanan bir veri olduğunu gösterdi.

UYGULAMALARA İZİN VERMEK

Çoğu uygulama adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgiler ister ve çoğunun çalışması için telefonunuzdaki belirli özelliklere erişmesi gerekir. Örneğin, bir hava durumu uygulamasının konumunuzu bilmesi gerekir.Bir fotoğraf düzenleme uygulamasının telefonunuzun kamerasına erişmesi gerekebilir. Bununla birlikte, bazıları gerçekten ihtiyaç duymadıkları halde takviminize, fotoğraflarınıza, hatta aramalarınıza ve kişilerinize erişmek isteyebilir. Telefonunuzun ayarlar menüsünden telefonunuzdaki her uygulamanın tam olarak neye erişebileceğini öğrenebilirsiniz.

-Phone'da "Ayarlar"a gidin ve "Gizlilik"i seçin.

-Ardından görüntülenen listede telefonunuzun özelliklerinden birine dokunun. Örneğin, "Kamera".

-Karşınıza bu özelliğe erişim talep eden uygulamaların bir listesi çıkacak. Hangilerinin erişebileceğini ve hangilerinin kullanılamayacağını seçmek için uygulamanın izinleri arasında gezinebilir, istemediğinizi iptal edebilirsiniz.

-Bir Android cihazda ise "Uygulamalar" menüsünden "İzinler"i seçin ve izinlerini gözden geçirmek istediğiniz uygulamaya tıklayın.

-Erişimini iptal etmek istediğiniz uygulamayı seçerek iptal işleminizi gerçekleştirin.

DİKKATLİ OLUN!

Bir dahaki sefere uygulamayı indirmek istediğinizde, önce gizlilik politikasını kontrol edin. Bu, uygulamanın sizin hakkınızda hangi verileri toplayacağını, uygulamayı yapan şirketin bu bilgileri nasıl saklayacağını ve kimlerle paylaşılacağını söyler.

Okuduklarınızı beğenmezseniz veya bir uygulamanın gizlilik politikası yoksa, bu uygulamadan uzak durun. Sadece bildiğiniz ve güvenilir uygulamaları kullanmakta fayda var. Elbette bu uygulamaların telefonunuzun hangi bölümlerine erişim izni istediğine de son derece dikkat etmelisiniz.