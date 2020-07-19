Hem maske dağıttılar hem de çevreyi temizlediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları, pandemi sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen maske dağıtımı için önce Derince 60 Evler sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara ücretsiz bir şekilde maske dağıtan gençler, daha sonra Körfez İlimtepe Mesire Alanı’nda çevreye atılan çöpleri temizleyerek herkesin takdirini kazandı.

VATANDAŞLAR TEBRİK ETTİ

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri, CHP Derince İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ali Demir ve yönetimi, CHP Körfez İlçe Başkanı Baran Irmak ve yönetiminin gün boyu Derince ve Körfez’de sürdürdüğü çalışmaları gören çevredeki vatandaşlar CHP’li gençleri tebrik etti.