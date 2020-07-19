15 Temmuz yarışmasında dereceye girenler belirlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde, öğrencilerde milli birlik, beraberlik ve demokrasi duygusunun canlı tutulması amacıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasında ödül almaya hak kazanan öğrenciler, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, okul müdürleri ve velileri eşliğinde törene katıldı. Öğrencilere ödüllerini Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Şube Müdürleri Ozan Baş ve Yakup Alptekin verdi. İlçe Mili Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

RESİM (İlkokul)

1) Gökçe Ahsen TOKMAK Piri Reis İlkokulu

2) Beril TUNÇ Piri Reis İlkokulu

3) Furkan DİVLİ Mehmet Akif İlkokulu

ŞİİR (Ortaokul)

1) Kuzey AYKAÇ Gölcük İmam Hatip Ortaokulu

2) İsmail KARAKULAK KSO Dumlupınar Ortaokulu

3) Cengizhan KURT Kocatepe Ortaokulu

KOMPOZİSYON (Lise)

1) Feyza BEZGİN Gölcük Fen Lisesi

2) Nursevinç ÇELİKTAŞ Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi

3) Selin YILDIZ Farabi Mesleki teknik Anadolu Lisesi