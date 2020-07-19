Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Tem 2020 - 14:57- Eğitim G: 19 Tem 2020 - 15:01

15 Temmuz yarışmasında dereceye girenler belirlendi

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında ilk, orta ve liseler arasında gerçekleştirdiği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Derece giren öğrencilerin ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert tarafından verildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde, öğrencilerde milli birlik, beraberlik ve demokrasi duygusunun canlı tutulması amacıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasında ödül almaya hak kazanan öğrenciler, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, okul müdürleri ve velileri eşliğinde törene katıldı. Öğrencilere ödüllerini Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Şube Müdürleri Ozan Baş ve Yakup Alptekin verdi. İlçe Mili Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

RESİM (İlkokul)

1) Gökçe Ahsen TOKMAK          Piri Reis İlkokulu

2) Beril TUNÇ                             Piri Reis İlkokulu

3) Furkan DİVLİ                          Mehmet Akif İlkokulu

ŞİİR (Ortaokul)

1) Kuzey AYKAÇ                        Gölcük İmam Hatip Ortaokulu

2) İsmail KARAKULAK               KSO Dumlupınar Ortaokulu

3) Cengizhan KURT                   Kocatepe Ortaokulu

KOMPOZİSYON (Lise)

1) Feyza BEZGİN                       Gölcük Fen Lisesi

2) Nursevinç ÇELİKTAŞ             Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi

3) Selin YILDIZ                           Farabi Mesleki teknik Anadolu Lisesi

19 Tem 2020 - 14:57 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Safir Koleji'nde tedbirler üst düzeyde mask
Safir Koleji'nde tedbirler üst düzeyde
Gölcük’ün gururundan kaymakama ziyaret mask
Gölcük’ün gururundan kaymakama ziyaret
Gölcük Halk Eğitim 32 kursiyeri mezun etti mask
Gölcük Halk Eğitim 32 kursiyeri mezun etti
Aygün: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuzdur" mask
Aygün: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuzdur"
15 Temmuz yarışmasında dereceye girenler belirlendi mask
15 Temmuz yarışmasında dereceye girenler belirlendi
Doğa LGS başarısını ödüllendiriyor mask
Doğa LGS başarısını ödüllendiriyor
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti mask
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Ford Otosan üretime ara veriyor mask
Ford Otosan üretime ara veriyor
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak mask
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak
Yönetim odasında kendini iple astı! mask
Yönetim odasında kendini iple astı!

GALERİ

Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler! mask
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL