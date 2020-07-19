Gölcük Halk Eğitim 32 kursiyeri mezun etti

Gölcük Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cumhuriyet İlkokulu’nda Usta Eğitici Emine Temiz tarafından verilen el sanatları kursunun sertifika töreni geçtiğimiz gün okul bahçesinde gerçekleşti. Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde piknik havasında düzenlenen sertifika törenine Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Temiz, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Yaşar Uy, Usta Eğitici Emine Temiz ve 32 kursiyer katılım gösterdi.

“PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERDİK”

Törende konuşan Eğitici Emine Temiz, “Kursumuzda 32 kursiyerimiz vardı. Hepsi birbirinden yetenekliydi ve çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Pandemi nedeniyle kursumuza 14 Mart’ta ara vermiştik ve yeni normal hayata geçmemiz ile birlikte kursumuza ve 8 Haziran’da kaldığımız yerden devam ettik. Bugün de sertifikalarımızı sembolik olarak kursiyerlerimize verdik” dedi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Temiz ise, “Pandeminin yeni normal döneminde gerek devam eden kurslar gerekse pandemi döneminde yapılamayan kursların telafisi tamamlanmıştır. Bundan sonraki hazırlıklarımız 2020-2021 yılı kurs dönem hazırlıkları olacaktır” ifadelerinde bulundu.

“BİZ SADECE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK”

Temiz’in ardından konuşan Okul Müdürü Yaşar Uy, “Okulumuz sadece öğrencilerimize değil mahallemizde bulunan yetişkinlere yönelikte hizmet vermektedir. Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte kurslarımızı gerçekleştirmekteyiz. Halk Eğitim Merkezi bu konuda oldukça faydalı kurslar vermekte ve biz sadece ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki dönemde de yeni kursiyerlerimize ev sahipliği yapacağız” dedi. Sertifika töreninin sonunda Yazar Emine Pişiren, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz’e ahşap oyma el sanatı ile yapılmış Atatürk portresini hediye etti. Sertifika töreninin sonunda Emine Temiz ve kursiyerler kendilerine böyle bir imkan verildiği için Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Temiz’e ve kendilerine ev sahipliği yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Yaşar Uy’a teşekkür etti.