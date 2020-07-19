LÖSEV'in farkındalık ziyareti

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İstanbul Şubesi, sık sık Marmara Bölgesi’nde yer alan illere ziyarette bulunarak hem kayıtlı aileleriyle ilgileniyor hem gönüllülerle birlikte hastalığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmalarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün Gölcük’e gelen LÖSEV Aktif İletişim Yönetmeni Yaprak Çalıkıran ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nazimet Tan Tıldız, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut’u ziyaret etti.

KAMUOYU BİLİNÇLENDİRİLDİ

Ziyaretin ardından Gölcük Anıtpark ve Değirmendere vapur iskelesi önünde yetkililer ve LÖSEV gönüllüleriyle yapılan çalışmada hem kamuoyu bilinçlendirildi hem de kurban bağışına dair sorular cevaplandı. Ayrıca vatandaşlara, www.losev.org.tr adresini ziyaret ederek kurban bağışını gerçekleştirebilecekleri ve gönüllü üye olarak çalışmalarda yer alabilecekleri belirtildi.