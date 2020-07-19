Havuza girerken kulak tıkacı kullanın

Dış kulak yolu enfeksiyonunun nedenleri ve belirtilerine değinen Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Dr. Yavuz Sultan Selim Cerrah, "Havuzda kimyasal temizleyicilerin uygun şekilde kullanılmaması, havuzun uygun pH değerinde değil daha yüksek yani alkali olması veya aşırı klor kullanılarak hijyenin sağlanmaya çalışılması sorun oluşturmaktadır. Küçük çocukların girdiği havuzlarda ise bu sorunlar daha fazla olmaktadır. Nedenler arasında miniklerin sıklıkla havuza idrar yapmaları ve ailelerin çocukları bez ile suya sokmaları da hijyen konusunda tehlike oluşturmaktadır.
İŞİTME CİHAZI
Enfeksiyonun; sıcak ve nemli iklim, dış kulak yolunun havuz suyu gibi alkali ya da klor içeren sıvılarla temas etmesi, dış kulak yolunda üretilen koruyucu salgının yani kulak kirinin pamuk uçlu çubuklar ile uzaklaştırılması, diyabet, işitme cihazı gibi dış kulak yoluna temas eden yabancı cisim bulunması gibi nedenleri bulunmaktadır. Dış kulak yolu enfeksiyonunun belirtileri ise kulakta ağrı hissedilir, genellikle dış kulak yoluna bastırıldığında ağrı daha da artar, dış kulak yolunda akıntı, kızarıklık ve ödem oluşur, kanal ödem nedeniyle tamamen kapanmış olabilir, kulakta kaşıntı olabilir, dış kulak yolunun mantar enfeksiyonunda ağrıdan daha çok kaşıntı görülür, bakteriyel enfeksiyonda ise çoğunlukla kaşıntı dışındaki diğer belirtiler daha sık görülür" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.