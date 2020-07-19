Gelecek Partisi Gebze kahvaltıda buluştu

Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu’nun ev sahipliği yaptığı kahvaltıya il başkanı Ömer Faruk Başaran, Parti içi eğitim başkanı Yunus Küçükpolat, il yönetim kurulu üyesi Fethi Özlü, Gebze İlçe Teşkilatının kurucu yönetim kurulu ile kongre delegeleri katıldı. 26 Temmuz Pazar günü kongrenin yapılacağı Gebze Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Hüseyin Demir İş Merkezi’deki Garden Park’da düzenlenen kahvaltıda bir konuşma yapan ilçe başkanı Müslüm Osmanoğlu, “Partimizin kuruluş aşamasında bizimle yola çıkan ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir hafta sonraki kongremizde aramıza yeni yol arkadaşları katılacak. Gebze’de artık Gelecek Partisi var. Bu böyle biline” dedi. Son günlerde sürekli sahada olan ve her an seçim olacakmış gibi çalışan il başkanı Ömer Faruk Başaran da yaptığı konuşmada, “Gebze teşkilatımız bayrağı eline aldı adeta Kocaeli’nin lokomotifi oldu. İlk kongre burada. Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Gelecek hep birlikte güzel gelecek” dedi. Samimi ve sıcak bir ortamda kahvaltı yapan partililer, tam anlamıyla birlik ve beraberlik mesajları verdiler.