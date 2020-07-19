Gölcük’ün gururundan kaymakama ziyaret

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alarak Gölcük’te birinci olan ve 181 öğrenci arasına giren Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencisi Ömer Barış Kestem, ailesi ve okul yöneticileri ile birlikte Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut’u ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ozan Baş ve Yakup Alptekin, Okul Müdürü Mehdi Gedikli ve Müdür Yardımcısı Süreyya Duran katılım gösterdi. Ziyarette, Kestem’in sınava hazırlanma aşaması ve birinciliği hakkında konuşuldu.

“BİZLER DE YAŞADIK”

Gerçekleştirilen ziyarette Kestem’i tebrik eden Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Öğrencimizin başarısıyla gurur duyduk. Ben öğrencimizin bundan sonraki eğitim hayatında da aynı başarı temposunu yakalamasını, aynı çalışkanlığını sürdürmesini diliyorum. Hem okuldaki arkadaşlarına hem de kendi çevresine, hem eğitim alanı hem de kişisel beceri anlamında örnek bir şahsiyet olmasını temenni ediyorum. Diğer öğrencilerimizin de onu rol model alarak inşallah başarılı bir süreç yakalamasını ümit ediyorum. Türkiye’deki en zorlu süreçlerden bir tanesi sınav dönemidir. Bir veli olarak bizler de yaşadık” dedi.

“HER OKULU KAZANABİLİR”

Yolu açık olsun diyen Karabulut, “Bu süreçte okul, veli ve öğrenci işbirliği çok önemli. Bu koordinasyonu sağlayıp çocuklarımızın başarısı için hem velilerimiz hem de okul idaremiz, öğrencimiz, büyük bir performans göstererek yoğunlaşıyorlar. Böyle başarılı sonuçları elde etmek hem öğrencileri hem de bizi mutlu ediyor. Okulumuzu ve öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencimiz, bu puanla istediği her okulu kazanabilir. Yolu açık olsun” ifadelerinde bulunmasının ardından Kestem’i tekrar tedbir ederek hediyesini verdi.