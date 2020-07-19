Ertelenen vergi ve primleri beyanı 27 Temmuz’a kadar yapılabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasının mali mücbir sebep ilan edildiği duyurulurken vergi ve prim ödeme sürelerinin 3 ay ertelendiğini ifade eden Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait beyan ve işlemler 27 Temmuz’a, ödemeleri ise Ekim-Kasım Aralık aylarına ertelenmişti. Temmuz ayı birçok vergi, beyan ve bildirimlerin yapılacağı yoğun bir dönem. Temmuz ayı aynı zamanda bizim mali tatil ayımız. 1-20 Temmuz Mali Tatil sonrası yapılacak bütün işlemlerin süresi otomatikman 5 gün uzadı. Dolayısıyla 20 Temmuz sonrası bizi yoğun bir hafta bekliyor olacak” dedi.

“ARTIK ÜRETME ZAMANI”

Kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin ödemelerinin çalışanlar açısından ciddi destek olduğunu söyleyen Akbulut, “3 aydır uygulanan işten çıkış kısıtlaması bir ay daha uzatıldı. 17 Ağustos günü uygulama sona erecek. Salgın sürecinde devletimizin gerek çalışanlara gerekse işverenlere ciddi katkıları oldu. Temmuz ayı itibariyle piyasada hareketlenmenin başladığını görüyoruz. Çünkü bunca zamandır hazır tüketen bir toplumduk, artık üretme zamanı” ifadelerinde bulundu.