19 Tem 2020 - 15:44- Gündem

Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.