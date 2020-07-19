Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Tem 2020 - 15:43- Kültür-Sanat G: 19 Tem 2020 - 15:59

Dünyada ilk kez kara canlısının fosili görüntülendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin dünyaca tanınan değerlerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun katkılarıyla 7.5 milyon yıl öncesine ait fosiller su altında görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yamula Barajı kıyısında en büyük ve tek parça halinde bulunan 7,5 milyon yıllık dev fosilden sonra dünyada ilk olma özelliği taşıyan kara canlısı fosiline Yamula Barajı’nda suyun altında rastlandı. Su altı fotoğrafı konusunda yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Ethem Keskin ile Turkuaz Arama-Kurtarma ekibi tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucu kara canlılarının fosiline ulaşıldı. Kazı ekibindeki akademisyenlerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucu kararlı bir şekilde su altı çalışmaları gerçekleştiren Ali Ethem Keskin, fillerin atası olarak değerlendirilen kara canlısı fosilinin Yamula Barajı’nda suyun altında bulunmasından hemen sonra Büyükşehir Belediyesinin davetiyle araştırmalar için bölgeye geldiğini belirtti.

DEFORMASYONLA UĞRAMIŞ OLABİLİR

Daha önceleri deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulunduğunu söyleyen ancak su altında bulunan fosilin kara canlısı olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Keskin, “Buradaki ekip tarafından bazı örneklerin baraj suyunun altında olduğu tespit edildi. Dolasıyla biz Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak benim su altında çalışmalarım olduğu için haber verdiler. Ben de İstanbul’dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Kıyıya yakın bir bölgede ancak yakın zamanda bazı örneklerinde yani baraj suyu altında olduğu tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edebiliyorlar. Mesela ayak kemiği var. Ancak, bu örnekler parçalanmış suyun altında kaldığı için deformasyonla uğramış olabilir” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Dünyada bir ilk olma özelliği olduğunu ve bu özelliğin vurgulanması gerektiğini söyleyen Keskin, “Bunu vurgulamam lazım. Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fil atasına ait olduğu tahmin edilen canlıların fosilleri görüntüsü ilk defa çekiliyor’’ diye konuştu.

19 Tem 2020 - 15:43 - Kültür-Sanat

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ruhsuz duvarları renklendiriyor mask
Ruhsuz duvarları renklendiriyor
Netflix'ten ömür boyu abonelik ödülü mask
Netflix'ten ömür boyu abonelik ödülü
İntihar sonrası ortaya çıktı! Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp mask
İntihar sonrası ortaya çıktı! Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp
Strazburg Filarmoni Orkestrası Özbek şefe emanet mask
Strazburg Filarmoni Orkestrası Özbek şefe emanet
Otomotiv yan sanayiye kiralama motivasyonu mask
Otomotiv yan sanayiye kiralama motivasyonu
Sualtı mağarasında 11.000 yıllık keşif mask
Sualtı mağarasında 11.000 yıllık keşif
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte 15 Temmuz anket sonuçları! mask
İşte 15 Temmuz anket sonuçları!
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti mask
Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü! mask
Şehit acısı Kocaeli'ye düştü!
Ford Otosan üretime ara veriyor mask
Ford Otosan üretime ara veriyor
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak mask
Derince’de altyapı inşaatına başlanılacak
Yönetim odasında kendini iple astı! mask
Yönetim odasında kendini iple astı!

GALERİ

Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez! mask
Engin Öztonga: Kocaelisporsuz bir Kocaeli düşünülemez!
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu mask
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı mask
Kaza yapmamak için karşı şeride geçti! Halk otobüsüne çarptı
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek mask
Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor mask
Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler! mask
Sokak ortasında saç baş kavga ettiler!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL