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19 Tem 2020 - 16:05- Gündem G: 19 Tem 2020 - 16:08

Kocaelililer en çok 153'ü tercih etti

Kadıköy Belediyesi’nden gelen heyet, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Pandemi sürecinin konuşulduğu ziyarette 153 Çağrı Merkezi’nin yaptığı işler anlatılırken, Kocaelililerin en çok tercih ettiği numaranın 153 olduğu belirtildi.
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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir 153, farklı kurum ve kuruluşlardan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir 153, Kadıköy Belediyesi’nden gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı. Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden gelen heyet Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nin kullandığı teknolojiler ve işleyiş hakkında gözlemlerde bulunan Kadıköy Belediyesi personeli, pandemi sürecinde evden çalışma modeline geçen Büyükşehir 153 yetkililerinden süreçle ilgili bilgi aldı. Ziyarette, profesyonel çağrı merkezi yönetimi ve çağrı merkezi süreçleri konusunda tecrübe paylaşımı yapıldı.

550 BİN KİŞİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Pandemi sürecinde kesintisiz hizmet veren Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaelililerin en çok tercih ettiği numara oldu. Vefa Destek Grupları, Emniyet Güçleri ve Geniş Ailem ekipleriyle entegre bir şekilde süreci yürüten Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, pandemi sürecinde telefon kanalından 550 bin 525, sosyal medya kanallarından 125 bin 646 kişiyle iletişime geçerek Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında köprü oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaelililere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

19 Tem 2020 - 16:05 - Gündem

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