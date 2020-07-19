Mahalle sakinleri Hürriyet'e teşekür etti

Yıllardır bakımı yapılmayan İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde yer alan ve bölgenin en kilit noktalarından biri olan Tavşantepe Caddesi, İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek kullanıma sunuldu. 10 gün gibi kısa sürede tamamlanan caddenin yapım aşamasında şiddetli yağışların yaşanmasına rağmen kısa sürede tamamlandı. Tavşantepe Caddesi’nde çalışmaların başladığı ilk günde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çalışmaların vatandaşların talep ve isteklerine göre yürütüleceğini belirtmişti. 300 metre uzunluğundaki beton yolda çalışmaların tamamlanmasının ardından, yol kullanıma açıldı. Yolun son halini gören mahalle sakinleri Hürriyet’e teşekkür etti.