İzmit’te bir sokak daha ‘tamam’

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Numan Sokak'ta yol genişletilme çalışmaları yaptı. Genişletilen sokağı asfaltlayan ekipler, yolu vatandaşların güvenle kullanımı için hazır hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Topçular Numan Sokak’ta asfalt döküm işlemini hız kesmeden gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri 300 metre uzunluğundaki yola 350 ton asfalt dökerek yolu daha kullanışlı hale getirdi. Mahalle sakinleri yolun yeni görünümü için teşekkür etti.