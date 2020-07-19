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19 Tem 2020 - 16:10- Gündem G: 19 Tem 2020 - 16:12

İzmit’te bir sokak daha ‘tamam’

İzmit Belediyesi, Topçular Numan Sokak'ta yol genişletme çalışması ve asfalt çalışması gerçekleştirerek yolu daha güvenli hale getirdi.
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Numan Sokak'ta yol genişletilme çalışmaları yaptı. Genişletilen sokağı asfaltlayan ekipler, yolu vatandaşların güvenle kullanımı için hazır hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Topçular Numan Sokak’ta asfalt döküm işlemini hız kesmeden  gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri 300 metre uzunluğundaki yola 350 ton asfalt dökerek yolu daha kullanışlı hale getirdi. Mahalle sakinleri yolun yeni görünümü için teşekkür etti.

19 Tem 2020 - 16:10 - Gündem

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