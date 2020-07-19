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19 Tem 2020 - 16:17- Siyaset G: 19 Tem 2020 - 16:19

Seymen: Ayasofya zincirlerinden kurtuldu

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya’nın ibadete açılması büyük yankı uyandırdı. AKP Gölcük İlçe Teşkilatı önceki gün Tevfik Hoca Camii’nde vatandaşlara 750 kase lokma dağıttı. İlçe Başkanı Çetin Seymen, Ayasofya’nın zincirlerinden kurtulduğunu söyledi
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AKP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği lokma dağıtma etkinliği vatandaşları oldukça memnun etti. İki ayrı noktada gerçekleştirilen lokma dağıtımı etkinliğine AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in yanı sıra, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken, Yönetimi ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, Yönetimi ve partililer katılım sağladı.

DERİN BİR YARA

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 yılında kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya Cami’nin statüsü uzun yıllar boyunca milletimizin gönlünde derin bir yara bırakmıştır. Toplumsal talep ve karşılığı hiç bitmeden devam eden bu tartışma nihayet sonuca bağlanmıştır. Türkiye, egemen bir devlet olarak tarihinin, milletinin inanç ve hassasiyetlerinin gereğini şüphesiz yerine getirmiştir. Ayasofya’nın, UNESCO kültürel miras listesi içerisinde olması ibadet amacıyla kullanılmasına aykırı değildir.  Ayasofya’nın medeniyet tarihimizde yeri yalnızca camiden ibaret değildir. Kadim medeniyetimizin nitelikli sanat yansımalarını içeren, fethin sembolü olduğu kadar İslam dünyası içerisinde derin anlamları olan bir ibadet yeridir” dedi.

86 YILLIK ÖZLEM

Başkan Seymen, “Milletimizin Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması yönündeki 86 yıldır bitmek bilmeyen özlemi yıllardır bu davanın savunucusu ve yılmaz neferi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz’da yaptığı açıklamayla son bulmuştur. Devletimiz, cami olarak vakfedilen Ayasofya’yı asli amacına göre tekrar ibadete açarak tüm İslam dünyasının beklemiş olduğu kararı açıklamıştır. Ayasofya’nın açılması yalnızca ülkemizi ilgilendiren bir karar değildir. Aziz Milletimize ve İslam alemine bir kez daha hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

19 Tem 2020 - 16:17 - Siyaset

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