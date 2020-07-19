Ayasofya, yüzyılın olayı!

Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Teşkilatı, müzeden camiye çevrilmesi yönünde karar alınan Ayasofya için Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan camii de lokma dağıttı. İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve yönetim kurulu üyeleri, camii çıkışımda cemaate lokma dağıttılar, bu kararın alınmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti. AKP’liler olayın 'Yüz yılın en önemli olayı' olarak değerlendirdiler. Camii cemaati de dağıtılan lokma etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.