Fortacı 'ya hayırlı olsun ziyareti

Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi İbrahim Fortacı'nın oğlu Can Fortacı tarafından sigortacılık üzerine hizmete açılan işyerine ziyaretler devam ediyor. Ziyaretçiler, Fortacı’ya yeni işyerinin hayırlı olması temennisinde bulunuyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İbrahim Fortacı, kendisini ziyarete gelen ziyaretçilere teşekkür etti.