Aygün: Önceliğimiz gönüllere girmek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda kendisini ziyaret eden konuklarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Aygün bu kez Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, ilçedeki berber esnaflarının temsilcileri Recai Özşahin, Emin Aşık, Erdal Özkaya, Vedat Temel ve Mustafa Şıhoğlu ile Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri Şube Müdürü Hacer Dilaver ve İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu'nu makamında konuk etti.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün “Gönül belediyeciliği şiarıyla çıktığımız bu yolda 41 projemiz var ama en önemli projemiz vatandaşlarımızın gönlüne girmekti. Hamdolsun sürekli bir arada olduğumuz halkımızın taleplerini dinleyip onlara çözüm üretmekten mutluluk duyuyoruz. Gönülleri kazandıktan sonra projeleri inşa etmek zaten bizim vazifemiz. Allah’ın izniyle verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz” dedi.