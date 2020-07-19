Orman mühendisleri için yeni düzenleme

Buna göre, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için başvuru yapabileceklerin arasına orman mühendisleri de eklendi. Orman mühendisleri, bitki koruma ürünlerinin satışını yapmak amacıyla bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecek.

GERÇEK KİŞİLER

Orman mühendisi/orman endüstri mühendisi unvanına sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için bakanlığa müracaatta bulunabilecek.