Safir Koleji'nde tedbirler üst düzeyde

Yeni eğitim-öğretim dönemine göre bütün hazırlıklarını tamamlayan Safir Koleji, kuruma gelen her bir insana; virüs ile ilgili alması gereken kuralları hatırlatıyor, ateşini ölçüyor; not alıyor. En üst seviyede virüs tedbirleri alan kurumun bu titiz davranışı; velilerinde takdirini kazanıyor.