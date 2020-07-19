Irak, yeni işyeri açtı

Önceki gün Azerbaycan- Türkiye Federasyonu Başkanı Bilal Dündar ve eski İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, Irak’ı iş yerinde ziyaret ederek, başarılar diledi. Mehmet Irak da kendisini ziyarete gelen ekibe teşekkür etti.