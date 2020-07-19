Gölcük Kavaklı’nın yolları genişletiliyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yol genişletme çalışmasının tamamlanması sonrasında; Gölcük Merkez Komutanlığı’ndan, B kapıya kadar olan bölümde de kaldırım ve asfalt düzenleme çalışması tamamlandı. Kavaklı Sahili’nde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla; Kongre Sarayı’ndan Denizevler Bağlantı Köprüsü’ne kadar olan güzergahta planladığımız geliş – gidiş yol genişletme çalışmasına da yakın zamanda başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" dedi.