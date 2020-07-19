Gölcük Devlet’ten personele ‘teşekkür’

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nden emekli olan personeller için, başhekimlik tarafından teşekkür belgesi verildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevanemekli olan personele bugüne kadar hastaneye verdikleri hizmetler ve pandemi sürecine dahil oldukları için teşekkür ederken, onlardan emekliliği yeni ve belki de daha üretken bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmelerini ve sevdikleriyle vakit geçirmelerini istedi. Ayrıca Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan emekli olan personele hastaneye bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti ve yakınlarıyla birlikte huzurlu ve hayırlı bir ömür geçirmelerini diledi. Emekli olan personel de düzenlenen organizasyondan çok memnun kaldıklarını söyledi.