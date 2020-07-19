Başaran: Birçok işyeri kapanmak zorunda kaldı

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, İl Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık, İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Çil ve Başkan Yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Karadenizliler Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi No:72 adresindeki 'Karadeniz Kasap Izgara adlı işyerini ziyaret etti. Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı kurucuları arasında yer alan ve Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Cihan Yıldız’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başaran burada bir açıklama yaptı.

“EKONOMİ ZATEN KÖTÜYDÜ”

Başaran açıklamasında, “Türkiye ekonomisi zaten kötüydü; birde pandemi süreci yaşandı. Maalesef birçok iş yeri kapanmak durumunda kaldı. Toplumun tüm kesimleri gibi esnafımız da çok zor günler geçiriyor. Tüketim ekonomisinin geldiği nokta bu. Üretmek zorundayız. Böylesi bir ortamda iş yeri açan sevgili kardeşimizi tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cihan Yıldız da konuklarına ikramlarda bulundu.