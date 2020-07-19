Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüsüyle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan’a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan’a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır” ifadesine yer verildi. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Sözcüsü Rıza Caferzade, Türkiye’nin uçuşları dün (cumartesi) askıya aldığını açıklamıştı.