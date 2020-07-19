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19 Tem 2020 - 18:02- Ekonomi G: 19 Tem 2020 - 18:03

Pandemide ‘atıştırdık’ sepet yüzde 30 büyüdü

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, pandemi etkisi ile büyük boy ambalajlara geçiş olduğunu anlattı
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ECE Aksel, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü olduktan sonraki ilk sohbetini bir grup gazeteci ile görüntülü platform üzerinden gerçekleştirdi. Ece Aksel, sohbetimizde Covid-19 sürecinde grubun “atıştırmalık” ürünlerinin tüketim seyrini paylaşırken, “cips özelinde büyük ve çoklu paketlere, gazlı içecekler ve buzlu çaylarda da büyük boy ambalajlara geçiş oldu” bilgisini verdi. Aksel, pandemi etkisinin yoğunlaştığı ilk iki ayı değerlendirirken de, “Ürün kategorilerimizde sepet başına harcama yüzde 30'dan fazla büyüdü” dedi.

PepsiCo, “kolalı içecek”le zihinlerde yer etmesine karşın, tarıma dayalı üretimle öne çıkıyor. Sohbetimizde PepsiCo'yu “tarım işletmesi” olarak niteleyen Aksel, “Türkiye'de toplam 10 bin hektar üzerinde patates, mısır ve mısır irmiği üretiminin yapılmasını sağlıyoruz. 20 şehirde 4 bin hektar alanda yüzlerce çiftçi ile sözleşmeli tarım uygulaması çerçevesinde ülkemizin cipslik patates üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiriyoruz” dedi.

ÇİFTÇİYE AYNİ AVANS

“Ayni avans” yöntemiyle çiftçilerin tohum, gübre ve bitki koruma ilaçları gibi maliyetlerini önceden karşıladıklarını da vurgulayan Aksel, “Şirketimiz bünyesindeki ziraat mühendisleri tarlaları düzenli ziyaret ediyor, çiftçilere uygun tohum ve gübre kullanımı gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyor” bilgisini aktardı. (Sözcü)

19 Tem 2020 - 18:02 - Ekonomi

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