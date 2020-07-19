Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Dünya şirketleri bunu konuşuyor

Covid-19, insanlara yaşamın ne kadar hassas bir dengede olduğunu, şirketlere ise 'Paydaş Kapitalizmi'ni hatırlattı. 2019 yılında Davos Zirvesi’nde de gündeme gelmişti bu kavram ama pandemiyle birlikte daha fazla şirket, sadece hissedarları için değil, çalışanları, müşterileri, toplum, ilişkide oldukları tüm kurum ve kuruluşları için değer yaratma hedefini stratejilerinin parçası haline getirmeye başladı. Bunda yatırımcıların artık bilançonun yanı sıra sosyal sorumluluğa da bakması, yönetim kurulundaki kadın oranından, karbon ayak izine, şirketin yarattığı toplumsal faydaya kadar pek çok faktörü incelemesi de etkili. ESG, yani Environmental, Social and Governance (Çevre, Sosyal ve Yönetim) standartlarına uygun olmayan şirketler giderek dış fonlama bulmakta zorlanacaklar.

BM, SABANCI GÖNÜLLÜLERİ’Nİ TÜRKİYE’DEN EN İYİ UYGULAMA SEÇTİ

Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli destekçilerinden biri de Gönüllüler. Birleşmiş Milletler, 2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması toplantısında Sabancı Gönüllüleri’ni Türkiye’den en iyi örnek uygulama seçti. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bir grup gazeteciyle online toplantıda Sabancı Gönüllüleri’ni ve Topluluğun sürdürülebilirlik yol haritasını anlattı, soruları yanıtladı.

‘İŞTEN ÇIKARMA YENİDEN EĞİT’

Şirketlerin sadece kâr odaklı değil, bir toplumsal üst amaç peşinde de koşuyor olması gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Alper ’’Sürdürülebilirlik bu anlamda Sabancı Holding’in üst amaç içerisinde yer alacak önemli misyonlardan bir tanesi olacak’’ dedi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper şu örneği verdi: ''Pandemi döneminde AVM’ler kapandığı için Teknosa mağazalarını kapatmak zorunda kaldık. Burada çalışanların çoğunluğunu Carrefoursa’da oluşan e-ticaret için kullandık.''

'HER YIL ORTALAMA 100-150 KİŞİYİ EĞİTİYORUZ'

İnsanları işsiz ya da geride bırakmak yerine, onları ya yeteneklerini yeniden geliştirerek ya da alternatif iş alanlarında çalıştırıyor olmanın paydaş kapitalizmin en önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayan Alper şöyle konuştu: ''Eskiden şirketler kâr için işten adam çıkartırlardı. Şimdi işten adam çıkartmak değil, çalışanların yeniden eğitilmesi çok önemli. Biz de Sabancı Üniversitesi ile dijital akademi kurduk. İleri veri analitiği akademisi. Burada tüm şirketlerimizden her yıl ortalama 100-150 kişiyi eğitiyoruz. Bu çalışanlarımızı artık dijital işlere yönlendiriyoruz.’’

'DÜNYA ŞİRKETLERİ BUNU KONUŞUYOR'

Bunun sadece Sabancı Holding meselesi olmadığının, yeniden yetkinlik kazandırma meselesi olduğunun altını çizen Alper ''Şu anda tüm dünya şirketlerinin konuştuğu mesele. Eğer siz işten çıkartırsanız, çıkarttığınız kişilerin toplumda bıraktığı negatif etki öbür tarafta sizin finansal performansınızı negatif etkileyecek. Şirketler bir hesap yapıyor, burada yapacağı negatif etkiyi çalışanlarına yeni yetenekler kazandırarak onlarla devam ettirebilirse çok daha faydalı olacağını düşünüyor'' dedi.

BÖLGEDEN KATILAN TEK ŞİRKET

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper'in verdiği bilgiye göre “2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması” konulu online Küresel Teknik Toplantı Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu IFRC) tarafından yönetilecek ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi ile işbirliği içinde düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği toplantıya Sabancı Holding, Türkiye’den iyi örnek olarak davet edildi. Sabancı Gönüllüleri Programı ile toplantıya katıldı. Kendi bölgesi Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden katılan tek şirket oldu.

'2 BİN SABANCI ÇALIŞANI FAALİYET GÖSTERİYOR'

Toplantıda, gelecek 10 yıl için tüm dünyaya gönüllülük çağrısı yapıldığını aktaran Alper, Sabancı Gönüllüleri Programı'nın çalışmalarını şöyle özetledi: ''Sabancı Holding gönüllülük kapsamında 90 yılı aşkın süredir bu topraklardan aldığını bu topraklara verme konusunda her zaman elinden geleni en üst düzeyde yapıyor. Bunu Sabancı Vakfı aracılığıyla, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi aracılığıyla, şirketleri vasıtasıyla yapıyor. 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri adıyla tamamen çalışanlarımızın kendi katılımlarıyla sağlayacağı bir program başlattık. Vakfın faaliyetlerinin üzerine, bu programa üçer yıllık hedefler koyduk. İlk üç yılda cinsiyet eşitsizliğine, ikinci üç yılda gençliğe odaklanacağız dedik.Şu anda programda 2 bin Sabancı çalışanı faaliyet gösteriyor. İlk fazda kadınlar ve cinsiyet eşitsizliğine odaklanmıştık. 16 Sabancı şirketinden çalışanlar bu programa dahil ve 13 şehirde bu programı yürütüyorlar. 71 proje ile 2 binin üzerinde kadına odaklandık ve onlara destek verdik. Bu dönemde en önemli diğer faaliyetimiz de 40 binden fazla Sabancı Topluluğu çalışanına toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili eğitim verdik. Bunların yayıldığını düşünürseniz eriştiğimiz sayı 200 bine gelir. Bu arkadaşlarımız aynı topluluğumuz gibi bu pandemi sürecinde bizim destekleme faaliyetlerimize paralel faaliyetleri online ortama taşıdılar var orada çok ciddi bir fayda sağladılar. ''

'İKİNCİ FAZDA GENÇLER VAR'

İkinci dönemde ana odaklarının başlangıçta gençler olduğunu ancak nedeniyle bunu erteleyip, pandemi ile ilgili olan süreçleri desteklemeye başladıklarını aktaran Alper ''Pandemi sürecinde Sabancı Topluluğu olarak ana hedefimiz krizi yöneten sağlık çalışanlarını desteklemekti. Tüm hem teknolojik alt yapımızı araştırma alt yapımızı hem fonlarımızı sağlık çalışanlarının desteklenmesine aşı ve serum geliştirme faaliyetlerine odaklamıştık. Buna paralele olarak da tüm çalışanlarımız aslında bu noktada faaliyet gösterdiler online ortamda. Ve hem STK’ların ihtiyaçlarını hem de sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. Ayrıca Sabancı Gönüllüleri Sabancı Vakfı’ndaki bursiyerlere de mentorlük yapıyor. Programın başlangıcından bu yana yurt içi ve dışında birçok ödül aldı bu program. Neler Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından en iyi kurumsal gönüllülük programı seçildi. TİSK tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği özel ödülü. Bu ödüller vasıtasıyla aslında biz BM’deki en iyi örnek olarak seçildik bölgemizden bununla da gurur duyuyoruz diyebilirim.'' ifadesini kullandı.

'AMACIMIZ BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK'

Sabancı Gönüllüleri’nin ikinci üç yılında gençlerin olacağını belirten Alper ''Gençlere arkadaşlarımız yoğunlaşmaya başladıklarında ilk karşılayacakları problem genç işsizliği olacaktır. Onunla ilgili proje ve çözüm üretmeye başlayacağız. Bizim amacımız hem vakıfta hem burada tabakta balık vermek değil arkadaşlarımıza balık tutmayı öğretmek. İki binden fazla kadına bunu yaptık'' diyen Alper hedeflerini eylül ekim ayında paylaşacaklarını söyledi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZ PORTFÖYÜMÜZÜN YÜZDE 50'Sİ OLACAK'

90 yıldır toplumsal sürdürülebilirlik kapsamında faaliyetlerini yürüttüklerini vurgulayan Alper ekonomik sürdürülebilirliğin de yatırım kriterlerinin içerisinde olduğunu belitti. Alper ''Ana işlerimizle ilgili olarak bunu çok ciddi destekliyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız yeni aldığımız ihalelerle birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarımız portföyümüzün yüzde ellisi olacak. Kordsa ile yaptığımız yatırımları karbon salınımları azaltma anlamında çok önemli ve öncelikli yatırımlar. Brisa Türkiye’den iklim lideri olarak seçilen tek firma. Şirketlerimizin hemen hepsi sürdürülebilirlik kalkınmayı destekleme adına ciddi çabalar sarf ediyorlar'' diye konuştu.

BÜTÜNCÜL STRATEJİ

Sürdürülebilirlik konusunun en üst düzeyde temsili ve sahipliği için, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'nı, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı olarak yeniden kurguladıklarını aktaran Alper ''Bu değişiklik, sürdürülebilirlik ve paydaş ilişkilerine bakışımızın önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu yeni yapı, sadece şirketlerimiz bazında değil, topluluk genelinde, bütüncül bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmak ve sürdürülebilirlik yol haritasını ortaya koymak için kritik bir önem arz ediyor. Bu doğrultuda, bir yandan, enerji başta olmak üzere, mevcut ana iş kollarımızda, önümüzdeki döneme hazırlanıyor, bir yandan da yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi örnekleri kapsayan sürdürülebilir iş alanlarını, Sabancı Topluluğu’nun yeni nesil büyüme alanları olarak konumluyoruz. Çimento gibi sürdürülebilirlik açısından riskli sanayi kollarını, dünya standartlarında yönetiyoruz ve çevresel etkimizi minimum indiriyoruz.'' dedi.

'EEMEA'DA 5 ŞİRKET İÇİNDEYİZ'

Alper, yakın zamanda yayınlanan uluslararası bir raporda, Sabancı Holding’in ESG açısından bölgede göze çarpan bir konumda ve ESG ile ilgili yatırımlarından hisse senedi yatırımcılarını daha fazla çekme potansiyeline sahip, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EEMEA) bölgesinde tercih ettiği 5 şirket içinde olduğunu anlattı. (Haber Türk)