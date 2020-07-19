Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 41 bin 310 test yapılırken 924 yeni vaka tespit edildi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 16 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 219 bin 641’e, toplam vefat sayısı da 5 bin 491’e yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre 997 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 202 bin 10’a çıktı.

“ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000’e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı” ifadelerini kullandı.