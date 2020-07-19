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19 Tem 2020 - 21:55- Asayiş G: 19 Tem 2020 - 21:59

TEM’de dondurma yüklü kamyonu yanmaktan sürücünün dikkati kurtardı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda kliması tutuşan dondurma yüklü tırı durdurup çekici kısmını ayıran sürücü, yaptığı müdahale ile hem yükünü hem de aracını yanmaktan kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay akşam 19.00 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’da üretilen dondurmaları 33 ACG 372 plakalı tırına yükleyen Şerif Tavşan, İstanbul’a doğru yola çıktı. Tavşan, aracı ile İzmit TEM Otoyolu’nda ilerlediği esnada Çenedere Viyadüğü üzerinde aracından dumanlar yükseldiğini gördü. Aracını hemen emniyet şeridine çeken sürücü, dorsedeki klimanın yandığını görerek itfaiyeyi aradıktan sonra çekici kısmı ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile klimada başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Sürücünün ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine gelmesi sonucu tır ve yükü yanmaktan son anda kurtarıldı.

19 Tem 2020 - 21:55 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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