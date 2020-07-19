Olay akşam 19.00 sıralarında Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’da üretilen dondurmaları 33 ACG 372 plakalı tırına yükleyen Şerif Tavşan, İstanbul’a doğru yola çıktı. Tavşan, aracı ile İzmit TEM Otoyolu’nda ilerlediği esnada Çenedere Viyadüğü üzerinde aracından dumanlar yükseldiğini gördü. Aracını hemen emniyet şeridine çeken sürücü, dorsedeki klimanın yandığını görerek itfaiyeyi aradıktan sonra çekici kısmı ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile klimada başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Sürücünün ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine gelmesi sonucu tır ve yükü yanmaktan son anda kurtarıldı.
TEM’de dondurma yüklü kamyonu yanmaktan sürücünün dikkati kurtardı
Kocaeli TEM Otoyolu’nda kliması tutuşan dondurma yüklü tırı durdurup çekici kısmını ayıran sürücü, yaptığı müdahale ile hem yükünü hem de aracını yanmaktan kurtardı.
19 Tem 2020 - 21:55 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
ELEMAN ARANIYOR
Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.0541 273 71 16
ELEMAN ARANIYOR
YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...0533 382 15 64
KİRALIK OFİS
İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis0 532 344 19 97
SATILIK DUBLEKS DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
SATILIK DUBLEX DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.