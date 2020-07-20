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20 Tem 2020 - 09:03- Asayiş G: 20 Tem 2020 - 09:07

Ailesi için karton toplayan genç, kalp krizine yenildi

Gebze'de kaldığı metruk binada kalp krizi geçiren kağıt toplayıcı genç, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine para göndermek için çalışan gencin 3 kardeşinin de kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’daki ailesine para göndermek için Gebze’de karton toplayıcılığı yapan 21 yaşındaki Fazlı Kodak, işini bitirdikten sonra Sultan Orhan Mahallesi’nde kaldığı, belediyeye ait eski ekmek fabrikasının bulunduğu metruk binaya döndü. Uzun süre kardeşinden haber alamayan abisi ise binaya geldiğinde Fazlı Kodak’ın hareketsiz şekilde binanın çatısında yattığını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SON ANA KADAR KALP MASAJI YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Kodak’ı kalp masajı yaparak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekiplerince kalp masajı yaparak hastaneye sevk edilen Kodak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KARDEŞİ AYNI KADERİ YAŞADI

Daha önce de 3 kardeşini kalp krizinden kaybettiği öğrenilen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

20 Tem 2020 - 09:03 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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