Gelecek Partisi kurmayları Kandıra’da moral buldu

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, il kadın kolları başkanı Nurşen Çil ve başkan yardımcısı Esra Yeşil ile birlikte Kandıra’ya gitti. Kandıra’da siyasi işler başkanı Ergün Türk ile ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Başaran ve beraberindekiler gün boyu ziyaretlerde bulundular. Seçim dönemi olmamasına rağmen kendilerine ziyaretlerde bulunulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve alış veriş yapan vatandaşlar, “Bizler siyasileri sadece seçim dönemlerinde görüyoruz. Halimizi ne soruyorsunuz. İşte ortada. Perişanız perişan. Memleketi bu hale getirenler gitsin de kim gelirse gelsin” dediler. Vatandaşlarla kısa süreli diyaloglar kuran Başaran ile beraberindekiler, gördükleri ilgi karşısında adeta moral depoladılar. İl başkan yardımcısı Ergün Türk kiraladıkları ilçe binasını gezdirdiği Başkan Başaran’a teşkilatlanma ve üye kayıtlarının devam ettiğini, ziyaretinde kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi.