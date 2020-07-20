6. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler belirlendi

Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları, festivalin resmi sitesinden 17 Nisan-19 Haziran tarihleri arasında online ve ücretsiz olarak gerçekleşti. 14 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı. 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye’de, yerli filmlerin tümü ise İzmir’de ilk defa gösterilecek. 2 ayı aşkın yoğun bir çalışma ile altı kişiden oluşan ön jüri, değerlendirme sonucunda 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için dört dalda yarışacak filmleri şöyle belirledi:

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması (25 bin ?)

AYDEDE (2018)

Yön. Abdurrahman Öner

KAPAN (2019)

Yön. Seyid Çolak

KIZIM GİBİ KOKUYORSUN (2019)

Yön. Olgun Özdemir

LOCMAN (2018)

Yön. Şükrü Alaçam

SOLUK (2019)

Yön. Özkan Yılmaz

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması (5 bin ?)

MAHALLENİN BAZI KEDİLERİ (2019)

Yön. Emre Sefer

ŞEKER GIDA (2020)

Yön. Ferman Narin

NEMLİ KAĞIT (2019)

Yön. Muhammet Emin Altunkaynak

RONALDO (2020)

Yön. Raşit Algül

YAĞMUR OLUP ŞEHRE DÜŞÜYORUM (2019)

Yön. Kasım Ördek

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması (5 bin €)

AKSİYON (2020)

Yön. Radoslav Iliev

Bulgaristan

AYVAR (2019)

Yön. Ana Maria Rossi

Sırbistan

GÖĞÜSLER (2020)

Yön. Marija Perovi

Karadağ

HERKES HERKESE KARŞI (2019)

Yön. Andrej Koak

Slovenya

UZUN HİKAYELER (2019)

Dir. Attila Szsz

Macaristan

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması (Bin €)

BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDİYOR (2018)

Yön. Arsen Oremovi

Hırvatistan

GÖKKUŞAĞI (2020)

Yön. Aleksandar Vujovi

Karadağ

ŞERBET (2019)

Yön. Nikola Stojanovi

Sırbistan

SALYANGOZLAR (2019)

Yön. Albena Puneva

Bulgaristan

VERA (2019)

Yön. Verica Nadeska Trajkova

Kuzey Makedonya

Yarışmaların kazananları yukarıda belirtilen para ödülü ve Sarı Şemsiye Ödül Heykelciği ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri üyelerinin uygun gördükleri her dalda Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü de verilebilecek. Balkan Panorama Film Festivali ile ilgili daha detaylı bilgi için festivalin resmi sitesi olan www.bpff.art adresi ziyaret edilebiliyor.