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20 Tem 2020 - 09:57- Kültür-Sanat G: 20 Tem 2020 - 10:01

6. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler belirlendi

Buca Belediyesinin himayesinde 15-21 Ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları, festivalin resmi sitesinden 17 Nisan-19 Haziran tarihleri arasında online ve ücretsiz olarak gerçekleşti. 14 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı. 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye’de, yerli filmlerin tümü ise İzmir’de ilk defa gösterilecek. 2 ayı aşkın yoğun bir çalışma ile altı kişiden oluşan ön jüri, değerlendirme sonucunda 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için dört dalda yarışacak filmleri şöyle belirledi:

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması (25 bin ?)
AYDEDE (2018)
Yön. Abdurrahman Öner
KAPAN (2019)
Yön. Seyid Çolak
KIZIM GİBİ KOKUYORSUN (2019)
Yön. Olgun Özdemir
LOCMAN (2018)
Yön. Şükrü Alaçam
SOLUK (2019)
Yön. Özkan Yılmaz

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması (5 bin ?)
MAHALLENİN BAZI KEDİLERİ (2019)
Yön. Emre Sefer
ŞEKER GIDA (2020)
Yön. Ferman Narin
NEMLİ KAĞIT (2019)
Yön. Muhammet Emin Altunkaynak
RONALDO (2020)
Yön. Raşit Algül
YAĞMUR OLUP ŞEHRE DÜŞÜYORUM (2019)
Yön. Kasım Ördek

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması (5 bin €)
AKSİYON (2020)
Yön. Radoslav Iliev
Bulgaristan
AYVAR (2019)
Yön. Ana Maria Rossi
Sırbistan
GÖĞÜSLER (2020)
Yön. Marija Perovi
Karadağ
HERKES HERKESE KARŞI (2019)
Yön. Andrej Koak
Slovenya
UZUN HİKAYELER (2019)
Dir. Attila Szsz
Macaristan

#BPFF2020 Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması (Bin €)
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDİYOR (2018)
Yön. Arsen Oremovi
Hırvatistan
GÖKKUŞAĞI (2020)
Yön. Aleksandar Vujovi
Karadağ
ŞERBET (2019)
Yön. Nikola Stojanovi
Sırbistan
SALYANGOZLAR (2019)
Yön. Albena Puneva
Bulgaristan
VERA (2019)
Yön. Verica Nadeska Trajkova
Kuzey Makedonya

Yarışmaların kazananları yukarıda belirtilen para ödülü ve Sarı Şemsiye Ödül Heykelciği ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri üyelerinin uygun gördükleri her dalda Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü de verilebilecek. Balkan Panorama Film Festivali ile ilgili daha detaylı bilgi için festivalin resmi sitesi olan www.bpff.art adresi ziyaret edilebiliyor.

20 Tem 2020 - 09:57 - Kültür-Sanat

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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