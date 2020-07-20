Bakanlık satıyor! 20 bin liraya otomobil

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, ihalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
İşte ucuza ihaleye çıkan araçlardan bazıları: Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira, BMW 3.16i 1996 model 32000 lira, Renault Scenic 2003 model 32000 liraş, Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira, Opel Astra 2006 model 40000 lira, Mercedes S320 CDI 2007 model 300000 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.