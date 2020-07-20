Yürüyen merdivenlerin çalışmama nedeni belli oldu

Hasan - Tamam onların yaptığı yanlışta Kocaeli büyükşehir belediyesinin ''yürüyen merdivenler çalışmiyöööör'' şeklinde vatandaşla alay etmesini çok yadırgadım resmi bir kurum nasıl bu şekilde yazı yazar anlaşılır gibi değil büyükşehirde laçkalık laubalilik had safhada...!!!