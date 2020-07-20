LGS'de Bilnet Okullarından Türkiye şampiyonluğu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre Bilnet Okullarından bir öğrenci sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS’de tüm soruları doğru yanıtlamayı başararak şampiyonlar arasında yerini alan Bilnet Okulları öğrencisi, okuluna ve ailesine büyük gurur yaşattı. Bilnet Okulları olarak LGS’de Türkiye birincisi çıkarmanın oldukça gurur verici olduğunu söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, Bilnet Okullarında uyguladıkları eğitim sisteminin ne kadar başarılı olduğunun bir kez daha kanıtlandığının altını çizdi.

BAŞARININ ANAHTARI

Sağ, “Pandemi dolayısıyla öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için hemen aksiyon aldık. ‘Bilnet Live Academy’ platformunu geliştirdik. Bu platform sayesinde haftanın her günü yapılan canlı dersler sayesinde öğrencilerin olayları analiz edip yorumlamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri için çeşitli fırsatlar sunduk. Bu da bizi başarıya taşıdı” açıklamasında bulundu.



BİLNET KOCAELİ’DEN KİTLESEL BAŞARI

“Bilnet Okulları ile Gelecek Daha Net!” mottosuyla Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi de 2020-LGS’de başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye sıralamasında Bilnet Kocaeli öğrencilerinin %17’si %1’lik dilime girmeyi başarırken, %10’luk dilimde %90 kitlesel başarı sağlandı. Bu sonuçlarla kitlesel başarıda zirvedeki yerini koruyan Bilnet Kocaeli’de büyük mutluluk yaşandı. Okul yönetimi, öğrencilerin sınav ve akademik başarısı yanında spor ve sanatta da kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamaları için çok çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.