KOSKEM, 158 kişiye can simidi oldu

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu hafta da 158 vatandaşımız boğulmaktan son anda kurtarıldı.

158 VATANDAŞ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta 173 vatandaşın boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 57, Kumcağızda 49, Kerpede 23, Sarısuda 4, Seyrekte 3, Bağırganlıda 8, Karamürsel’de 5, Bayramoğlu’nda 4, Darıca sahilinde 3 ve görev alanı dışında 2 kişi olmak üzere toplamda 158 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

SAĞLIK HİZMETİ DE SUNULUYOR

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 38 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 606 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

101 KİŞİLİK EKİP

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.