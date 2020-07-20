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20 Tem 2020 - 11:29- Asayiş G: 20 Tem 2020 - 11:34

Hırsızlık çetesi polise yakalandı: 6 gözaltı

İzmit ve Darıca'da girdikleri 5 ayrı evden para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 5’i kadın 6 kişilik çete polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Darıca’da meydana gelen 5 ayrı evden para ve ziynet eşyaları çalınması olayları ile ilgili inceleme başlattı. Olaylar arasında benzerlikler fark eden ekipler, şüphelilerin bir araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, 17 Temmuz günü yeniden hırsızlık amacı ile İzmit’e gelen D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

HEPSİ DE SABIKALI

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kapı, pencere kırmak ya da açmak amacıyla kullanılan levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmek için özel yapılmış 3 plastik aparat ve parmak izi bırakmayı önlemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi. Hırsızlık suçundan D.Ç.’nin 3 adet, G.A.’nın 16 adet, Ç.B.’nin 10 adet, N.T.’nin 25 adet, H.İ.T.’nin 9 adet ve F.Ç.’nin 2 adet sabıka kaydı olduğu belirlenen 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, görüntü alan gazetecilerin ‘Neden yaptınız?’ sorusu üzerine, “Biz yapmadık ki. Gidin teröristleri çekin” dedi.

20 Tem 2020 - 11:29 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - KARAKTERSIZ YARATIKLAR.45 GUN YATAR CIKARLAR.KALDIKLARI YERDEN DEVAM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Temmuz 14:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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