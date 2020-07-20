Alınan bilgiye göre Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Darıca’da meydana gelen 5 ayrı evden para ve ziynet eşyaları çalınması olayları ile ilgili inceleme başlattı. Olaylar arasında benzerlikler fark eden ekipler, şüphelilerin bir araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, 17 Temmuz günü yeniden hırsızlık amacı ile İzmit’e gelen D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

HEPSİ DE SABIKALI

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kapı, pencere kırmak ya da açmak amacıyla kullanılan levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmek için özel yapılmış 3 plastik aparat ve parmak izi bırakmayı önlemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi. Hırsızlık suçundan D.Ç.’nin 3 adet, G.A.’nın 16 adet, Ç.B.’nin 10 adet, N.T.’nin 25 adet, H.İ.T.’nin 9 adet ve F.Ç.’nin 2 adet sabıka kaydı olduğu belirlenen 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, görüntü alan gazetecilerin ‘Neden yaptınız?’ sorusu üzerine, “Biz yapmadık ki. Gidin teröristleri çekin” dedi.